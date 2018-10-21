В Самаре в Кировском районе ночью сгорела дача

СЕГОДНЯ 08:10 2018-10-21T08:10:28+03:00

Локализовать пожар ужалось в 23:35, а еще через 2 минуты огонь потушили Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Пожар тушили 11 человек на двух машинах

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В Кировском районе Самары ночью произошел пожар. В СНТ «Металлист» на 7-ой линии загорелась дача. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

- Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. На тушение пожара выезжали 11 человек личного состава и 2 единицы техники, - рассказали в МЧС.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 23:19, 20 октября. Локализовать пожар ужалось в 23:35, а еще через 2 минуты огонь потушили.

Причины пожара сейчас устанавливают специалисты, как и ущерб, который нанес огонь.