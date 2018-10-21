2018-10-21T09:50:00+03:00
Общество

«Нужна она здесь на халяву ездить и вонять?»: в Сызрани водитель маршрутки не пустил в салон пенсионерку

Местные жители возмущены хамством водителя
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Автор поста обещала написать на водителя маршрутки жалобуАвтор поста обещала написать на водителя маршрутки жалобуФото: Архив "КП"
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Жители Сызрани пожаловались на вопиющий случай. Местный водитель маршрутного такси не пустил в салон пенсионерку и по-хамски объяснил свой поступок.

- Водитель просто захлопнул дверь и поехал, чуть её не задавив. На возмущённые возгласы людей ответил буквально следующее: «Нужна она здесь на халяву ездить и вонять?», - написала сызранка Наталья в паблике «Черный список Сызрань».

Случилось это, по словам женщины, на улице Московской в маршрутке №65.

- Люди вы или звери? Как так можно? Я обязательно напишу жалобу в администрацию, думу или куда там ещё?! Таким людям нельзя работать в общественном транспорте, - уверена местная жительница.

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