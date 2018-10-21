2018-10-21T10:22:35+03:00
Происшествия

Два человека погибли: в Самарской области «шестерка» врезалась в прицеп большегруза

Водитель легковушки и один из пассажиров скончались на месте
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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На месте аварии работали сотрудники ГИБДД, спасатели и медики «скорой помощи»На месте аварии работали сотрудники ГИБДД, спасатели и медики «скорой помощи»Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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Очередное страшное ДТП произошло в Самарской области в ночь с субботы на воскресенье. В 00:30 в воскресенье, 21 октября, в Кинельском районе вазовская «шестерка» врезалась в прицеп грузовика «МАН». Погибли два человека – водитель и пассажир легковушки. Еще один пассажир «шестерки» в больнице. В момент аварии он был на заднем сидении и был пристегнут ремнем безопасности, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

За рулем легковушки был 45-летний водитель. Он ехал со стороны Оренбурга к Самаре по дороге М-5 «Урал». На месте аварии работали сотрудники ГИБДД, спасатели и медики «скорой помощи».

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