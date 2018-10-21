В Рамено в Самарской области автобус повис на трубе над прудом

СЕГОДНЯ 10:50 2018-10-21T10:51:13+03:00

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ЧП произошло с автобусом №17, который следует по маршруту из Заусиновского района Сызрани в Рамено. Несколько дней назад водитель ПАЗа не справился с управлением, съехал на обочину, а потом и в пруд около дороги недалеко от остановки на улице Склонной. При этом общественный транспорт повис на водосточной трубе, пишет КТВ-Луч.

- Водителю на вид лет 60, он сильно не пострадал, понервничал только. По словам водителя, он вылетел с дороги, когда навстречу ему двигалась машина, и неожиданно заднюю часть автобуса повело в сторону, - пишет портал, ссылаясь на очевидцев.

В момент ДТП пассажиров в автобусе не было. Из пруда общественный транспорт доставали два трактора.