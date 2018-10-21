Тушили 49 человек: в Самаре на улице Братьев Коростелевых утром произошел пожар

СЕГОДНЯ 11:15 2018-10-21T11:15:04+03:00

Причину пожара и ущерб, который нанесло пламя, сейчас устанавливают специалисты Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

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Крупный пожар произошел рано утром на улице Братьев Коростелевых в Самаре. В 5:24 в воскресенье, 21 октября, вспыхнули сараи. Огонь перекинулся и на двухэтажный дом, который стоит рядом. Загорелась кровля строения.

- Горели сараи с переходом на кровлю двухэтажного дома. Общая площадь пожара – 40 квадратных метров, - рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте работали пожарные – 49 человек личного состава и 12 единиц техники. Локализовать возгорание удалось в 5:59, а потушили огонь к 6:05.

Причину пожара и ущерб, который нанесло пламя, сейчас устанавливают специалисты.