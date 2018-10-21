2018-10-21T14:13:44+03:00
Общество

Ночью до -3 и местами небольшие дожди: погода в начале недели в Самарской области

Синоптики прогнозируют дожди со вторника
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Днем столбики термометров будут показывать +8, +13Днем столбики термометров будут показывать +8, +13Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Новая рабочая неделя в Самарской области начнется с заморозков. Ночью в понедельник, 22 октября, температура воздуха в регионе опустится до -3 градусов. Осадков не ожидается. Днем столбики термометров покажут +6, +11, переменная облачность, дождей не прогнозируют. Об этом сообщили в «Приволжском УГМС».

Со вторника в Самарскую область придут небольшие дожди. Они пройдут местами днем во вторник, 23 октября, и ночью и днем в среду, 24 октября. По ночам температура воздуха будет колебаться в районе +3, +8 градусов, а днем +8, +13. Будет дуть южный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду.

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