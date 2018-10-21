Около одного из ночных клубов Сызрани произошла массовая драка

СЕГОДНЯ 15:56 2018-10-21T15:56:01+03:00

Сообщается о пострадавших, одного из них прооперировали

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В Сызрани под утро воскресенья, 21 октября, около одного из ночных заведений на улице Ульяновской произошла массовая драка. В ней приняли участие как минимум 7 человек, сообщает КТВ-Луч со ссылкой на очевидцев и осведомленный источник.

- По данным источника, трое пострадавших были военнослужащими, одетыми в гражданскую одежду. Одному из них сейчас сделали челюстно-лицевую операцию в самарской клинике, - утверждает портал.

В драке пострадали несколько человек. Трое из них получили серьезные травмы. Они уехали на попутном автомобиле.

Причину массовой драки сейчас выясняют правоохранители.