Около одного из ночных клубов Сызрани произошла массовая драка
Сообщается о пострадавших, одного из них прооперировали
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В Сызрани под утро воскресенья, 21 октября, около одного из ночных заведений на улице Ульяновской произошла массовая драка. В ней приняли участие как минимум 7 человек, сообщает КТВ-Луч со ссылкой на очевидцев и осведомленный источник.
- По данным источника, трое пострадавших были военнослужащими, одетыми в гражданскую одежду. Одному из них сейчас сделали челюстно-лицевую операцию в самарской клинике, - утверждает портал.
В драке пострадали несколько человек. Трое из них получили серьезные травмы. Они уехали на попутном автомобиле.
Причину массовой драки сейчас выясняют правоохранители.