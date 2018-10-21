БК «Самара» разгромил на выезде клуб «Университет-Югра» 87:60
Это третья победа волжан на старте регулярного чемпионата Суперлиги
Следующую встречу «Самара» проведет в Екатеринбурге против «Урала». Фото: БК «Самара»
Изменить размер текста:
Баскетбольная «Самара» продолжает победную серию в Суперлиге. В воскресенье, 21 октября, волжане обыграли в Сургуте местный клуб «Университет-Югра». Матч закончился со счетом 87:60.
Первая четверть закончилась с перевесом самарцев в 4 очка 20:16, а к большому перерыву отрыв от хозяев вырос до 9 очков 38:29. Во второй половине матча «Университет-Югра» отчаянно пытался «Самару» догнать, однако волжане близко хозяев к себе в счете не подпускали. В итоге матч закончился разгромом.
Следующую встречу «Самара» проведет в Екатеринбурге против «Урала», сообщает пресс-служба волжан. Матч пройдет 24 октября.