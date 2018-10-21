2018-10-21T16:28:40+03:00
Спорт

БК «Самара» разгромил на выезде клуб «Университет-Югра» 87:60

Это третья победа волжан на старте регулярного чемпионата Суперлиги
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Следующую встречу «Самара» проведет в Екатеринбурге против «Урала». Фото: БК «Самара»Следующую встречу «Самара» проведет в Екатеринбурге против «Урала». Фото: БК «Самара»
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Баскетбольная «Самара» продолжает победную серию в Суперлиге. В воскресенье, 21 октября, волжане обыграли в Сургуте местный клуб «Университет-Югра». Матч закончился со счетом 87:60.

Первая четверть закончилась с перевесом самарцев в 4 очка 20:16, а к большому перерыву отрыв от хозяев вырос до 9 очков 38:29. Во второй половине матча «Университет-Югра» отчаянно пытался «Самару» догнать, однако волжане близко хозяев к себе в счете не подпускали. В итоге матч закончился разгромом.

Следующую встречу «Самара» проведет в Екатеринбурге против «Урала», сообщает пресс-служба волжан. Матч пройдет 24 октября.

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