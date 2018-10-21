Жители Сызрани пожаловались на усатого мужчину, который лезет к женщинам в лесу обниматься

СЕГОДНЯ 17:19 2018-10-21T17:20:21+03:00

На вид любвеобильному незнакомцу 50 лет, одет он в черную куртку и ходит по лесу вдоль третьего и второго микрорайонов Монгоры

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Жители Сызрани пожаловались на странного мужчину, который ходит по лесу вдоль второго и третьего микрорайонов Монгоры и лезет к женщинам обниматься. Кроме того, он что-то бормочет и сует детям конфеты. Об этом сообщает «Маленькая Сызрань».

Портал пишет, что в редакцию обратилась женщина. Сызранка гуляла с семилетней дочерью по лесу, когда за ней увязался странный мужчина с усами и в черной куртке. Он что-то бормотал себе под нос. Когда женщина и ребенок замедлили шаг, чтобы пропустит незнакомца вперед, тот сделал тоже самое и продолжал идти следом. В какой-то момент мужчина бросился обнимать сызранку, а ребенку стал совать конфеты.

Сообщается, что этого мужчину видели несколько женщин. По описанию незнакомцу около 50 лет, он небольшого роста и с усами, одет в черную куртку.