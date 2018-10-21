2018-10-21T17:43:37+03:00
Спорт

Дарья Касаткина впервые вошла в топ-10 мирового рейтинга WTA

Возглавляет список румынка Симона Халеп
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Дарья Касаткина в субботу «ВТБ Кубок Кремля». Фото: WTAДарья Касаткина в субботу «ВТБ Кубок Кремля». Фото: WTA
Изменить размер текста:

Победительница Кубка Кремля тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина вошла в первую десятку мирового рейтинга WTA (Женской теннисной ассоциации). Это случилось впервые в карьере 21-летней россиянки.

Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте WTA в воскресенье, 21 октября. Возглавляет топ-10 лучших теннисисток мира по версии ассоциации Симона Халеп из Румынии, на вторую сточку поднялась Ангелика Кербер из Германии, замыкает тройку Каролина Возняцки из Дании. В первой десятке рейтинга также японка Наоми Осака, чешка Петра Квитова, американка Слоан Стивенс, украинка Элина Свитолина.

Дарья Касаткина в субботу, 20 октября, выиграла второй в карьере трофей WTA – «ВТБ Кубок Кремля», который проходил в Москве. В финале тольяттинка обыграла Онс Жабер из Туниса.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре задержали пьяного таксиста
Жители Сызрани пожаловались на усатого мужчину, который лезет к женщинам в лесу обниматься
БК «Самара» разгромил на выезде клуб «Университет-Югра» 87:60
Около одного из ночных клубов Сызрани произошла массовая драка
Группа «Ленинград» 3 июля 2019 года сыграет концерт на «Самара Арене»
В Самаре на Московском шоссе в ДТП с автобусом пострадали три женщины
Ночью до -3 и местами небольшие дожди: погода в начале недели в Самарской области
Азаров готов выступить в суде: на экс-директора управления капстроительства Самарской области завели уголовное дело
В Самаре после порыва теплотрассы на ул. Мориса Тореза дать горячую воду в дома планируют до 19.00
Тушили 49 человек: в Самаре на улице Братьев Коростелевых утром произошел пожар
В Рамено в Самарской области автобус повис на трубе над прудом
Два человека погибли: в Самарской области «шестерка» врезалась в прицеп большегруза
«Нужна она здесь на халяву ездить и вонять?»: в Сызрани водитель маршрутки не пустил в салон пенсионерку
Два КамАЗа, «Рено» и «Приора»: в Камышлинском районе Самарской области произошло массовое ДТП
Очевидцы сняли на видео, как из провала на улице Мориса Тореза достают легковушку
В Самаре в Кировском районе ночью сгорела дача