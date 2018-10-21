Дарья Касаткина впервые вошла в топ-10 мирового рейтинга WTA

СЕГОДНЯ 17:43 2018-10-21T17:43:37+03:00

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Победительница Кубка Кремля тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина вошла в первую десятку мирового рейтинга WTA (Женской теннисной ассоциации). Это случилось впервые в карьере 21-летней россиянки.

Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте WTA в воскресенье, 21 октября. Возглавляет топ-10 лучших теннисисток мира по версии ассоциации Симона Халеп из Румынии, на вторую сточку поднялась Ангелика Кербер из Германии, замыкает тройку Каролина Возняцки из Дании. В первой десятке рейтинга также японка Наоми Осака, чешка Петра Квитова, американка Слоан Стивенс, украинка Элина Свитолина.

Дарья Касаткина в субботу, 20 октября, выиграла второй в карьере трофей WTA – «ВТБ Кубок Кремля», который проходил в Москве. В финале тольяттинка обыграла Онс Жабер из Туниса.