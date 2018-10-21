В Самаре задержали пьяного таксиста
Пьяного водителя такси задержали в Самаре в районе пяти часов утра в воскресенье, 21 октября. Подозрительную машину заметили около круглосуточного магазина на улице Мичурина. Водитель несколько раз подъезжал к торговой точке. Об этом сообщили активны «Ночного патруля».
- Утреннее задержание пьяного водителя по информации активистов «Ночного Патруля». Примерно в 5 утра, был замечен автомобиль «Яндекс Такси», водитель которого несколько раз подъезжал к круглосуточному магазину на улице Мичурина. Информацию принял экипаж 6 роты Полка ДПС по г. Самара, который и задержал нарушителя, - говорится в сообщении.
В Самаре задержали пьяного водителя такси.
Пассажиров в момент задержания в машине не было.
При этом в «Ночном патруле» заявили, что, по слухам, водитель такси не в первый раз садится за руль в нетрезвом виде.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, от прохождения медосвидетельствования таксист отказался. В отношении мужчины возбудили административное дело, а машину отвезли на спецстоянку. Сейчас правоохранители проводят проверку.