2018-10-21T18:31:18+03:00
Происшествия

В Самаре задержали пьяного таксиста

В этот момент пассажиров в машине не было
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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При этом в «Ночном патруле» заявили, что, по слухам, водитель такси не в первый раз садится за руль в нетрезвом виде.При этом в «Ночном патруле» заявили, что, по слухам, водитель такси не в первый раз садится за руль в нетрезвом виде.Фото: "КП" Архив
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Пьяного водителя такси задержали в Самаре в районе пяти часов утра в воскресенье, 21 октября. Подозрительную машину заметили около круглосуточного магазина на улице Мичурина. Водитель несколько раз подъезжал к торговой точке. Об этом сообщили активны «Ночного патруля».

- Утреннее задержание пьяного водителя по информации активистов «Ночного Патруля». Примерно в 5 утра, был замечен автомобиль «Яндекс Такси», водитель которого несколько раз подъезжал к круглосуточному магазину на улице Мичурина. Информацию принял экипаж 6 роты Полка ДПС по г. Самара, который и задержал нарушителя, - говорится в сообщении.

В Самаре задержали пьяного водителя такси.

Пассажиров в момент задержания в машине не было.

При этом в «Ночном патруле» заявили, что, по слухам, водитель такси не в первый раз садится за руль в нетрезвом виде.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, от прохождения медосвидетельствования таксист отказался. В отношении мужчины возбудили административное дело, а машину отвезли на спецстоянку. Сейчас правоохранители проводят проверку.

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