Волейболисты «Новы» уступили уфимскому «Уралу» 2:3

СЕГОДНЯ 19:05 2018-10-21T19:05:34+03:00

Для «Урала» это первая победа в Суперлиге. Фото: Всероссийская федерация волейбола

Все решилось на тай-брейке

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Волейболисты «Новы» упустили победу в матче второго тура Суперлиги. В воскресенье, 21 октября, команда из Самарской области проиграла в «МТЛ Арене» уфимскому «Уралу» 2:3. Все решилось на тай-брейке: 21:25, 25:14, 25: 19, 18:25, 7: 15.

Это второе поражение «Новы» на старте чемпионата России. В первом туре волейболисты из Самарской области уступили «Локомотиву» в Новосибирске 0:3.

В другом матче Суперлиги клуб «Белогорье» был сильнее «Динамо-ЛО» 3:0.

Следующий матч «Нова» проведет 27 октября в Сургуте против клуба «Газпром-Югра».