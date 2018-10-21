2018-10-21T20:24:43+03:00
Спорт

ФК «Сызрань-2003» обыграл «Камаз» в Набережных Челнах

Матч закончился со счетом 0:1
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Следующий матч сызранцы проведут дома против «Зенита-Ижевск»Следующий матч сызранцы проведут дома против «Зенита-Ижевск»Фото: скриншот с видео
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Футбольный клуб «Сызрань-2003» в матче 15 тура ПФЛ группы «Урал-Приволжье» переиграл «Камаз». Матч прошел в Набережных Челнах и завершился со счетом 0:1.

Единственный гол во встрече забил форвард гостей Максим Руднев эффектным ударом ударов головой в дальний угол на 21 минуте.

«Сызрань-2003» расположилась на 4 месте в турнирной таблице группы «Урал-Приволжье». «Камаз» - на 2 месте.

Следующий матч сызранцы проведут дома против «Зенита-Ижевск» в воскресенье, 28 октября. Затем «быков» ждет выездной матч с «Уфой-2» 4 ноября. После этого ПФЛ возьмет паузу до апреля.

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