2018-10-22T08:14:36+03:00
Происшествия

В Самаре задержали похитителей резинового покрытия для детской площадки

Преступники попали на подъездные камеры
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Безопасный домФото: Безопасный дом
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Самарские полицейские раскрыли кражу, которая произошла в одном из дворов на Московском шоссе в начале октября. Там, напомним, неизвестные наворовали себе резиновое покрытие, которым должны были застелить детскую площадку.

По словам подрядчика, вечером 6 октября рабочие приготовили резиновое покрытие для укладки, а когда на следующий день они пришли на работу, то обнаружили пропажу 24 плит общей стоимостью 60 тысяч рублей. К счастью, злоумышленники попали на подъездные камеры, и полицейские довольно быстро их нашли.

Предполагаемыми преступниками оказались 51-летний ранее не судимый монтажник одной из организаций, и его безработный 29-летний знакомый. Мужчины во всем сознались и рассказали, что успели вывезти резиновое покрытие на дачу. Все похищенное они вернули.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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