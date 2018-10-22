В Самаре на покупку нового общественного транспорта в 2019-2020 году выделят около 489 млн рублей

СЕГОДНЯ 08:16 2018-10-22T08:17:20+03:00

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Администрация Самары рассказала, сколько денег потратят в ближайшие два года на покупку современного подвижного состава общественного транспорта. Постановление о внесении изменений в программу развития ОТ в Самаре опубликовано на сайте мэрии.

- В 2019 году на закупку потратят чуть больше 297 млн рублей, в 2020 - около 191,5 млн рублей, - говорится в документе. При этом в 2018 году на эти цели выделялось также 297 млн рублей, а вот в 2017 году - больше 400 тыс. рублей, но около 130 млн из них были напарвлены для погашения задолженности.

Также почти 372 млн рублей предстоит мэрии заплатить за купленные в 2016 году трамвайный вагоны- также приобретение проходило на условиях лизинга. 1,7 млрд рублей потребуется в течение двух лет на выплату субсидий компаниям, занимающимся общественными перевозками.