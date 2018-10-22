2018-10-22T08:45:28+03:00
Общество

В самарском аэропорту из-за плохого самочувствия пассажирки экстренно сел самолет

Женщине стало плохо с сердцем
Анастасия ФИЛАТОВА
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Рейс задержался в Самаре примерно на 2 часаРейс задержался в Самаре примерно на 2 часаФото: Архив "КП"
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Вечером в воскресенье, 21 октября, в аэропорту Курумоч совершил вынужденную посадку самолет, который следовал из Краснодара в Новосибирск. Все дело в том, что одной из пассажирок самолета - 48-летней жительнице Магаданской области - стало плохо с сердцем. Об этом сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

По данным правоохранителей, для пассажирки была вызвана скорая. Прибывшие медики оказали женщине необходимую помощь, но от госпитализации она отказалась. На самолет она тоже не вернулась. Вместе с мужем она разместилась в одной из самарских гостиниц.

Задержка рейса составила примерно два часа. В 22:20 самолет вылетел из аэропорта и продолжил свой полет до Новосибирска.

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