В самарском аэропорту из-за плохого самочувствия пассажирки экстренно сел самолет
Вечером в воскресенье, 21 октября, в аэропорту Курумоч совершил вынужденную посадку самолет, который следовал из Краснодара в Новосибирск. Все дело в том, что одной из пассажирок самолета - 48-летней жительнице Магаданской области - стало плохо с сердцем. Об этом сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.
По данным правоохранителей, для пассажирки была вызвана скорая. Прибывшие медики оказали женщине необходимую помощь, но от госпитализации она отказалась. На самолет она тоже не вернулась. Вместе с мужем она разместилась в одной из самарских гостиниц.
Задержка рейса составила примерно два часа. В 22:20 самолет вылетел из аэропорта и продолжил свой полет до Новосибирска.