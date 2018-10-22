2018-10-22T09:23:00+03:00
Происшествия

В Тольятти полицейский склонил местного жителя к производству дезоморфина

Другого тольяттинца правоохранитель выставил причастным к хранению наркотиков
Анастасия ФИЛАТОВА
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В отношении полицейского было возбуждено уголовное делоВ отношении полицейского было возбуждено уголовное делоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Тольятти оперуполномоченный отделения по документированию преступлений, совершенных бесконтактным способом, отдела по контролю за оборотом наркотиков стал фигурантом уголовного дела. Полицейского подозревают в подстрекательстве к незаконному производству и сбыту наркотиков, а также в фальсификации доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности и превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По версии следствия, в начале августа 2018 года оперуполномоченный, действуя в сговоре с другими сотрудниками полиции, подделал результаты проверки по факту незаконного производства и хранения гражданином дезоморфина. Однако на самом деле подозреваемый был непричастен к данному преступлению. На основании подделанных материалов проверки в отношении тольяттинца было возбуждено уголовное дело.

Кроме того, в это же время полицейский склонил другого гражданина к незаконному изготовлению и последующему сбыту дезоморфина. Этого человека он убедил тем, что это необходимо в рамках оперативно-разыскных мероприятий.

- По факту произошедшего назначена служебная проверка. Если вина сотрудника будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам и понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Следователи устанавливают все детали происшествия.

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