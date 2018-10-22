2018-10-22T09:51:45+03:00
Спорт

Футбольная «Лада» крупно уступила нижнекамскому «Нефтехимику»

Матч закончился со счетом 1:4
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Фото: ФК «Нефтехимик»Фото: ФК «Нефтехимик»
Изменить размер текста:

Футбольный клуб «Лада-Тольятти» в 15 туре ПФЛ крупно проиграл в Нижнекамске лидеру группы «Урал-Приволжье» «Нефтехимику». Матч закончился со счетом 4:1. В составе гостей забили Потапов, Уридия, Каменщиков и Умаров. «Ладе» отквитать один мяч помог автогол Потапова, сообщает пресс-служба «автозаводцев».

После 15 туров тольяттинцы расположились в нижней части турнирной таблицы – на 9 месте из 11. В активе «Лады» 13 очков.

Следующий матч «автозаводцы» проведут дома 29 октября против новотроицкой «Носты».

Другой клуб из Самарской области «Сызрань-2003» в 15 туре переиграл в Набережных Челнах «Камаз».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самарской области закрылись еще 5 речных пристаней
В Самарской области рядом со зданием администрации села нашли человеческие останки
В Самаре дворник порезал коллегу из-за плохой уборки двора
В Самарской области в ДТП погиб депутат
В Самаре начали сносить дом культуры «Мир»
В Самаре уже больше недели ищут женщину, исчезнувшую при странных обстоятельствах
В Самаре из-за подозрительного предмета эвакуировали школу
В аэропорту Курумоч на 16 часов задержали рейс до Антальи
Двое самарских сотрудников ДПС попались на вымогательстве взятки в Оренбуржье
Под Самарой произошло массовое ДТП с участием 5 автомобилей
В Тольятти полицейский склонил местного жителя к производству дезоморфина
В самарском аэропорту из-за плохого самочувствия пассажирки экстренно сел самолет
В Самарской области водитель ВАЗа «догнал» грузовик и погиб
В Самаре на покупку нового общественного транспорта в 2019-2020 году выделят около 489 млн рублей
В Самаре задержали похитителей резинового покрытия для детской площадки
В Самаре муж-водитель убил жену-кондуктора и лег спать