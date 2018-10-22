Футбольная «Лада» крупно уступила нижнекамскому «Нефтехимику»

СЕГОДНЯ 09:51 2018-10-22T09:51:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Футбольный клуб «Лада-Тольятти» в 15 туре ПФЛ крупно проиграл в Нижнекамске лидеру группы «Урал-Приволжье» «Нефтехимику». Матч закончился со счетом 4:1. В составе гостей забили Потапов, Уридия, Каменщиков и Умаров. «Ладе» отквитать один мяч помог автогол Потапова, сообщает пресс-служба «автозаводцев».

После 15 туров тольяттинцы расположились в нижней части турнирной таблицы – на 9 месте из 11. В активе «Лады» 13 очков.

Следующий матч «автозаводцы» проведут дома 29 октября против новотроицкой «Носты».

Другой клуб из Самарской области «Сызрань-2003» в 15 туре переиграл в Набережных Челнах «Камаз».