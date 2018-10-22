В аэропорту Курумоч на 16 часов задержали рейс до Антальи

СЕГОДНЯ 10:56 2018-10-22T10:56:26+03:00

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В воскресенье, 21 октября, в аэропорту Курумоч произошла задержка рейса «Самара – Анталья». Самолет должен был вылететь в 13:40, но из-за того, что судно слишком поздно прибыло, рейс перенесли на понедельник. Об этом сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

Вылет на турецкий курорт ждали 214 пассажиров. Правда, ожидание для них прошло относительно спокойно и с комфортом. Их заранее предупредили о задержке рейса, поэтому они прибыли в аэропорт уже к вновь назначенному времени. Сегодня, 22 октября, в 5:43 самолет благополучно вылетел из самарского аэропорта в Анталью. Время задержки рейса составило около 16 часов.