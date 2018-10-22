2018-10-22T11:40:43+03:00
Общество

В Самаре начали сносить дом культуры «Мир»

Здание было построено в 1953 году и в последнее время было заброшено
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: Армен АрутюновФото: Армен АрутюновФото: Twitter.com
Изменить размер текста:

В конце минувшей недели жители Промышленного района Самары стали свидетелями печального события – дом культуры «Мир», который находится на пересечении проспекта Кирова и Заводского шоссе, начали сносить.

Здание было построено в 1953 году на средства авиационного завода № 24 имени Фрунзе (ныне ПАО «Кузнецов») в стиле сталинского ампира. Насколько известно, в начале 21 века дом культуры перешел в частные руки и с тех пор он находился в заброшенном состоянии. А буквально на днях здание начали разбирать. На данный момент рабочие снесли правое крыло.

- Такое здание! Отреставрировали бы лучше!

- Снести всегда легче, а могли бы отремонтировать и детский досуговый центр сделать для приумножения численности населения Юнгородка и авиагородка.

- В этом ДК прошло мое детство! Очень печально, сердце кровью обливается. Столько воспоминаний, - пишут в Твиттере местные жители.

Горожане обратились за разъяснением ситуации в администрацию Промышленного района и к главе Самары Елене Лапушкиной. Пока на обращение жителей отреагировал только департамент градостроительства.

- В соответствии с пунктом 2 статьи 209 ГК РФ собственник вправе распоряжаться своим имуществом по своему усмотрению, если это не противоречит законодательству. Органом местного самоуправления разрешение на строительство или реконструкцию ДК не выдавалось, - отметили представители ведомства.

По мнению местных жителей, ДК сносят для того, чтобы на его месте построить очередной торговый центр или сделать парковку.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самарской области закрылись еще 5 речных пристаней
В Самарской области рядом со зданием администрации села нашли человеческие останки
В Самаре дворник порезал коллегу из-за плохой уборки двора
В Самарской области в ДТП погиб депутат
В Самаре уже больше недели ищут женщину, исчезнувшую при странных обстоятельствах
В Самаре из-за подозрительного предмета эвакуировали школу
В аэропорту Курумоч на 16 часов задержали рейс до Антальи
Двое самарских сотрудников ДПС попались на вымогательстве взятки в Оренбуржье
Футбольная «Лада» крупно уступила нижнекамскому «Нефтехимику»
Под Самарой произошло массовое ДТП с участием 5 автомобилей
В Тольятти полицейский склонил местного жителя к производству дезоморфина
В самарском аэропорту из-за плохого самочувствия пассажирки экстренно сел самолет
В Самарской области водитель ВАЗа «догнал» грузовик и погиб
В Самаре на покупку нового общественного транспорта в 2019-2020 году выделят около 489 млн рублей
В Самаре задержали похитителей резинового покрытия для детской площадки
В Самаре муж-водитель убил жену-кондуктора и лег спать