В Самаре начали сносить дом культуры «Мир»
В конце минувшей недели жители Промышленного района Самары стали свидетелями печального события – дом культуры «Мир», который находится на пересечении проспекта Кирова и Заводского шоссе, начали сносить.
Здание было построено в 1953 году на средства авиационного завода № 24 имени Фрунзе (ныне ПАО «Кузнецов») в стиле сталинского ампира. Насколько известно, в начале 21 века дом культуры перешел в частные руки и с тех пор он находился в заброшенном состоянии. А буквально на днях здание начали разбирать. На данный момент рабочие снесли правое крыло.
- Такое здание! Отреставрировали бы лучше!
- Снести всегда легче, а могли бы отремонтировать и детский досуговый центр сделать для приумножения численности населения Юнгородка и авиагородка.
- В этом ДК прошло мое детство! Очень печально, сердце кровью обливается. Столько воспоминаний, - пишут в Твиттере местные жители.
Горожане обратились за разъяснением ситуации в администрацию Промышленного района и к главе Самары Елене Лапушкиной. Пока на обращение жителей отреагировал только департамент градостроительства.
- В соответствии с пунктом 2 статьи 209 ГК РФ собственник вправе распоряжаться своим имуществом по своему усмотрению, если это не противоречит законодательству. Органом местного самоуправления разрешение на строительство или реконструкцию ДК не выдавалось, - отметили представители ведомства.
По мнению местных жителей, ДК сносят для того, чтобы на его месте построить очередной торговый центр или сделать парковку.