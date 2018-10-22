В Самаре начали сносить дом культуры «Мир»

СЕГОДНЯ 11:40 2018-10-22T11:40:43+03:00

Здание было построено в 1953 году и в последнее время было заброшено

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В конце минувшей недели жители Промышленного района Самары стали свидетелями печального события – дом культуры «Мир», который находится на пересечении проспекта Кирова и Заводского шоссе, начали сносить.

Здание было построено в 1953 году на средства авиационного завода № 24 имени Фрунзе (ныне ПАО «Кузнецов») в стиле сталинского ампира. Насколько известно, в начале 21 века дом культуры перешел в частные руки и с тех пор он находился в заброшенном состоянии. А буквально на днях здание начали разбирать. На данный момент рабочие снесли правое крыло.

- Такое здание! Отреставрировали бы лучше!

- Снести всегда легче, а могли бы отремонтировать и детский досуговый центр сделать для приумножения численности населения Юнгородка и авиагородка.

- В этом ДК прошло мое детство! Очень печально, сердце кровью обливается. Столько воспоминаний, - пишут в Твиттере местные жители.

Горожане обратились за разъяснением ситуации в администрацию Промышленного района и к главе Самары Елене Лапушкиной. Пока на обращение жителей отреагировал только департамент градостроительства.

- В соответствии с пунктом 2 статьи 209 ГК РФ собственник вправе распоряжаться своим имуществом по своему усмотрению, если это не противоречит законодательству. Органом местного самоуправления разрешение на строительство или реконструкцию ДК не выдавалось, - отметили представители ведомства.

По мнению местных жителей, ДК сносят для того, чтобы на его месте построить очередной торговый центр или сделать парковку.