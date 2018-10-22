В Самарской области в ДТП погиб депутат
По предварительным данным, мужчина не справился с управлением и вылетел в кювет
У погибшего в ДТП депутата остались двое детейФото: Архив "КП"
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Вечером в воскресенье, 21 октября, на трассе между селами Троицкое и Чекалино в Сызранском районе произошло смертельное ДТП. Там 35-летний водитель автомобиля Mitsubishi Outlander не справился с управлением и опрокинулся в кювет. В результате случившегося автомобилист получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.
Как стало известно, за рулем японского автомобиля находился депутат сельского поселения Чекалино Александр Семенов, пишет КТВ-Луч. Информацию о его смерти подтвердила глава поселения Ольга Фирсова. По предварительным данным, у Александра Семенова остались двое несовершеннолетних детей.