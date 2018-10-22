2018-10-22T12:51:19+03:00
Происшествия

В Самаре дворник порезал коллегу из-за плохой уборки двора

Мужчина раскаялся в содеянном, но все равно стал фигурантом уголовного дела
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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В воскресенье, 21 октября, примерно в 3:00 в дежурную часть отдела полиции Советского района Самары поступило сообщение о том, что возле дома на Заводском шоссе произошла поножовщина. Пострадал 41-летний житель Железнодорожного района.

Потерпевший рассказал полицейским, что ранения ему нанес его коллега. Мужчины поссорились из-за качества уборки двора многоквартирного дома. Через некоторое время стражи порядка установили личность предполагаемого злоумышленника и задержали его. Им оказался 40-летний ранее не судимый житель Советского района Самары. Мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, в отношении самарца было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В настоящее время правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

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