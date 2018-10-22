2018-10-22T12:40:39+03:00
Происшествия

В Самарской области рядом со зданием администрации села нашли человеческие останки

Сейчас правоохранители выясняют, что случилось с погибшим мужчиной
Михаил ГОРЮНОВ
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На месте происшествия работали правоохранителиНа месте происшествия работали правоохранителиФото: Из личного архива
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Утром 18 октября, примерно в 11-00, в 200 метрах от здания администрации на улице Центральной в селе Жигули была обнаружена страшная находка. Местные жители наткнулись там на скелетированные останки человека.

- Было найдено туловище, кости рук, ног и тазобедренный сустав. Личность погибшего установлена - 65-летний житель села Жигули, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.

По предварительным сведениям экспертов, потерпевший скончался около 3 месяцев назад. Примерно в тот же период он ушел от своей сожительницы. Знакомые мужчины говорят, что при жизни он злоупотреблял спиртными напитками.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Сейчас по этой ситуации назначен ряд необходимых экспертиз. Правоохранители проводят проверку по факту случившегося, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

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