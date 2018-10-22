В Самарской области закрылись еще 5 речных пристаней

СЕГОДНЯ 12:36 2018-10-22T12:36:45+03:00

Они не будут работать до весны следующего года

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В понедельник, 22 октября, в Самарской области закрылись несколько остановок речного транспорта. Как сообщает Самарское речное пассажирское предприятие, теперь судна ну будут заходить в Зольное, Солнечную поляну, Богатырь, Гаврилову поляну и Подгоры.

Кроме того, со следующего вторника, 30 октября, закроются остановки Нижний пляж, Шелехметь, Винновка-монастырь, а с 5 ноября – Ширяево и Поляна имени Фрунзе. Все эти пристани не будут работать до весны 2019 года.

Напомним, что со 2 октября перестали принимать речные суда остановочные пункты: пляж имени Фрунзе, Осипенко, Зеленая роща, Средний пляж и Винновка (села Осиновка).