2018-10-22T13:31:27+03:00
Общество

На самарскую журналистку в лифте напал мужчина с ножом

ЧП произошло в доме на улице Владимирской
Анастасия ФИЛАТОВА
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Телеведущая спугнула нападавшего громким крикомТелеведущая спугнула нападавшего громким крикомФото: Архив "КП"
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Сегодня утром, 22 октября, было совершено нападение на самарскую телеведущую Ингу Пеннер. Об этом девушка сообщила на своей странице в соцсети.

По словам журналистки, ЧП произошло в лифте многоэтажки на улице Владимирской, 46а, когда она ехала на работу в редакцию.

- В лифте на меня напал мужчина с ножом. Я чудом осталась цела. Он требовал, чтобы я вышла с ним на 9 этаже. Но я очень сильно закричала и, видимо, этим спугнула нападавшего, - рассказала девушка.

По словам Инги Пеннер, этот дом давно пользуется дурной славой. Якобы там находится наркоманский притон, но никто с ним не борется.

- Сегодня мужчины - коллеги встречают и провожают нас. Но завтра и послезавтра опять никого не будет. И мне, если честно, очень жутко. И за себя, и за всех тех, кто со мной работает, - отметила девушка.

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