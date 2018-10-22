2018-10-22T13:47:23+03:00
Общество

В Тольятти жители 22 домов остались без отопления из-за коммунальной аварии

На месте происшествия уже работает аварийная бригада
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Без тепла остались жители домов в Центральном районе городаБез тепла остались жители домов в Центральном районе городаФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В понедельник, 22 октября, в Центральном районе Тольятти произошла коммунальная авария. Там на улице Горького было выявлено повреждение на теплосети.

В результате случившегося жители 22 домов остались без отопления. Как сообщает городская администрация, на место происшествия уже выехали специалисты. В настоящее время они занимаются устранением аварии и ее последствий. Предполагается, что все работы будут завершены до вечера, после чего тепло вернется в дома тольяттинцев.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Без нас никто и ничто»: в Самаре отметили день рождения войск связи
Украли миллионы из банкоматов Новокуйбышевска: в деле саратовских воров, сидящих в московском СИЗО, появилось еще два эпизода
Руководителей самарской фирмы уличили в коммерческом подкупе
В Жигулевске убийца несколько месяцев совращал 15-летних детей в своей квартире
Самарский «Газбанк» выплатит увольняемым сотрудникам 122,6 млн рублей
В хоккейную «Ладу» вернулся нападающий Семен Валуйский
В Самарской области пройдет масштабный экологический форум "Хранители природы"
Игроков «Крыльев Советов» Башкирова и Тигиева ждет финансовое наказание
В Самаре сельчанин домогался до женщины в строительном вагончике
"Мечтаю, чтобы люди были добрее!" Поступила первая заявка на конкурс "Мисс самарская полиция-2018"
В Самаре мужчина трубой забил до смерти спящего в вагоне иностранца
В Самаре руководитель фирмы пытался подкупить полицейского 30 тысячами рублей
Арестованный за взятку экс-начальник новокуйбышевской ИК-3 останется в СИЗО до ноября
Средняя зарплата в Самарской области составила 33,2 тысячи рублей
В Самаре выступит единственный в мире дрессировщик без ног
Флирт не удался: сызранке не понравился взгляд попутчика в электричке и она вызвала полицию
Мужчину, который сжег своих детей в Самарской области, могут отправить в тюрьму на всю жизнь
Жители Самары стали участниками настоящего местного OсtoberBeerFestival уже в пятый раз.