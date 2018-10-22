В Тольятти жители 22 домов остались без отопления из-за коммунальной аварии
На месте происшествия уже работает аварийная бригада
Без тепла остались жители домов в Центральном районе городаФото: Архив "КП"
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В понедельник, 22 октября, в Центральном районе Тольятти произошла коммунальная авария. Там на улице Горького было выявлено повреждение на теплосети.
В результате случившегося жители 22 домов остались без отопления. Как сообщает городская администрация, на место происшествия уже выехали специалисты. В настоящее время они занимаются устранением аварии и ее последствий. Предполагается, что все работы будут завершены до вечера, после чего тепло вернется в дома тольяттинцев.