В Тольятти жители 22 домов остались без отопления из-за коммунальной аварии

СЕГОДНЯ 13:47 2018-10-22T13:47:23+03:00

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В понедельник, 22 октября, в Центральном районе Тольятти произошла коммунальная авария. Там на улице Горького было выявлено повреждение на теплосети.

В результате случившегося жители 22 домов остались без отопления. Как сообщает городская администрация, на место происшествия уже выехали специалисты. В настоящее время они занимаются устранением аварии и ее последствий. Предполагается, что все работы будут завершены до вечера, после чего тепло вернется в дома тольяттинцев.