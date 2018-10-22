Жители Самары стали участниками настоящего местного OсtoberBeerFestival уже в пятый раз.

СЕГОДНЯ 14:07 2018-10-22T14:07:01+03:00

Участие в экскурсии позволяет заглянут в самое сердце пивоварни и узнать все секреты приготовления пива

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Жителей Самары в конце октября пригласили на фестиваль OсtoberBeerFestival. В нашем регионе он проходит уже в пятый раз. Участниками мероприятия стали 87 человек. Все они смогли побывать в производственных цехах завода "Балтики" и узнать, как производится выпускаемая здесь продукция, посмотреть всю производственную цепочку, познакомиться с нюансами профессии пивовара.

- Гости нашего праздника смогли отправиться в виртуальное путешествие по международным конкурсам, лауреатами которых становилась в разное время продукция предприятия, - объяснили организаторы.- Например, безалкогольный напиток "Балтика 0" был отмечен на британском International Beer Challenge, а также на Superior Taste Award в Брюсселе.

Также все участники смогли ответить на вопросы викторины и проверить свои знания.

- Мы с мужем уже были на экскурсии, и в этот раз решили приехать вместе с родителями. Здорово, что вместе с рассказом о богатой истории пивоварения, процессе производства, контроле качества формат феста включает и интерактивы, и конкурсы, и создает настоящий фестивальный антураж и атмосферу! - поделилась впечатленями самарчанка Алена Родионова.