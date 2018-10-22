Флирт не удался: сызранке не понравился взгляд попутчика в электричке и она вызвала полицию
Девушка не оценила стрельбу глазами неизвестного мужчины
Вот такой он харассмент по-русскиФото: Архив "КП"
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В Сызрани 17-летняя девушка вызвала полицейских после того, как незнакомый мужчина не так на нее посмотрел, пишет Mash.
Инцидент произошел в электричке «Сызрань – Мирная». Один из попутчиков начал приставать к девушке, и она сообщила об этом по телефону своему парню. Тот сразу же вызвал полицию.
Мужчину с подозрительным взглядом поймали прямо на выходе из электрички. Им оказался 53-летний местный житель. Как оказалось, ничего плохого он не замышлял. На самом деле он просто флиртовал глазами.
Привлекать мужчину к ответственности правоохранители не стали. Они ограничились только строгим взглядом и отпустили его домой.