2018-10-22T14:47:32+03:00
Общество

В Самаре выступит единственный в мире дрессировщик без ног

Виталий Смолянец привезет наш город захватывающую программу "Империя львиц"
Вера ЦЫГАНКОВА
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Виталий Смолянец лишился обеих ног, но карьеру дрессировщика не бросил Фото: Самарский государственный циркВиталий Смолянец лишился обеих ног, но карьеру дрессировщика не бросил Фото: Самарский государственный цирк
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С 27 октября в Самарском государственном цирке стартует новая увлекательная программа под названием "Империя львиц".

- Это будет увлекательное погружение в мир трюков, невероятного мастерства групповых акробатических номеров воздушных гимнастов под куполом цирка и на мачте, а также необычные аттракционы с участием обезьян, павианов, лапундеров, пони, лошадей, борзых собак, и, конечно, львиц и тигров, - обещают в цирке.

Автором и главным героем программы является дрессировщик-легенда Виталий Смолянец, обладатель всех высших наград на всемирном фестивале «ИДОЛ», Золотого приза Международного циркового фестиваля в Ижевске, лауреат международной цирковой премии «Мастер».

Как гласит афише представления, он - единственный в мире дрессировщик без ног. Их пришлось ампутировать после страшной трагедии на трассе в Тверской области зимой 2015 года. Тогда Виталий спас жизнь двоим людям. Сам выжил чудом. А цирк сотворил чудо для него. Цель вернуться на арену придала дрессировщику жизненных сил.

Он вернулся и теперь чудеса силы воли и чудеса дрессуры он готов показать самарскому зрителю. Увидеть представление "Империя львиц" можно в Самарском государственном цирке с 27 октября по 2 декабря.

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