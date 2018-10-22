Средняя зарплата в Самарской области составила 33,2 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 14:51 2018-10-22T14:51:35+03:00

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Самарастат опубликовал доклад о социально-экономическом положении жителей Самарской области. По данным ведомства, среднемесячная зарплата в регионе составила 33273 рубля. При этом по сравнению с прошлым месяцем она уменьшилась на 2,3%. А вот по сравнению с августом 2017 года среднемесячная зарплата выросла почти на 11%.

Больше всего в Самарской области по-прежнему зарабатывают работники космического и воздушного транспорта. Их среднемесячная зарплата составляет 86,3 тысяч рублей. Чуть меньше получают специалисты в сфере трубопроводного транспорта – 79,5 тысяч рублей. Замыкают тройку лидеров специалисты по добыче кокса и нефтепродуктов. Они в среднем зарабатывают 68,2 тысячи рублей.

Самые маленькие зарплаты в Самарской области у тех, кто занят на производстве текстиля и одежды, а также у работников гостиниц и заведений общепита. Их среднемесячная зарплата не превышает 20 тысяч рублей.