Арестованный за взятку экс-начальник новокуйбышевской ИК-3 останется в СИЗО до ноября

СЕГОДНЯ 15:01 2018-10-22T15:01:54+03:00

Сегодня мужчине продлили срок содержания под стражей

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В Самарском районном суде 22 октября, в понедельник, рассматривали вопрос о дальнейшей судьбе Андрея Гурьянова. Экс-начальника новокуйбшевской исправительной колонии строгого режима № 3 обвиняют в получении взятки в 300 тысяч рублей.

- Суд удовлетворил ходатайство следователя. Принято решение о продлении срока содержания обвиняемого под стражей еще на месяц - до 22 ноября, - рассказали корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в пресс-службе Самарского районного суда.

Напомним, 22 августа 2018 года Андрея Гурьянова задержали на пустыре, куда полковник приехал на встречу с Арутюном Карапетяном.

— Карапетян привез начальнику 300 тысяч рублей в металлической коробке. Деньги предназначались за условно-досрочное освобождение его родственника. Гурьянов обещал помочь, — объяснили «КП» силовики.

Когда глава колонии взял колобку и сел за руль, его решили "брать". Полковник пытался спрятать трофей в кустах, скинуть его в озеро, но не успел. Представители ФСБ его настигли, а из заветного чемоданчика изъяли 60 меченных купюр. В Самарском районном суде Андрея Гурьянова отправили в СИЗО 2 месяца.

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