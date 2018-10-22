В Самаре руководитель фирмы пытался подкупить полицейского 30 тысячами рублей

СЕГОДНЯ 15:11 2018-10-22T15:11:30+03:00

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В Самаре возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего руководителя одной из коммерческих организаций. Мужчину подозревают в даче взятки сотруднику управления по вопросам миграции ГУ МВД по Самарской области.

По данным правоохранителей, 2 октября самарец предложил полицейскому незаконное денежное вознаграждение в 30 тысяч рублей. Деньги предназначались для того, чтобы фирму не привлекали к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. Мужчину задержали прямо в момент передачи денег.

По данному факту в отношении руководителя фирмы в СУ СК по Самарской области было возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.