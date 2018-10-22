В Самаре сельчанин домогался до женщины в строительном вагончике

СЕГОДНЯ 15:56 2018-10-22T15:56:03+03:00

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Утром 18 октября в полицию Куйбышевского района областной столицы поступило сообщение, что ночью в совхозе Волгарь было совершено преступление. По словам заявителя, в строительном вагончике, расположенном между улицами Осетинской и Татищева, домогались до местной жительницы.

- В сообщении сказано, что 41-летний мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей ровесницы. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.

Подозреваемого задержали. Им оказался безработный мужчина, зарегистрированный в одном из сел Богатовского района Самарской области. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту случившегося. По ее итогам будет принято процессуальное решение.