2018-10-22T15:57:13+03:00
Общество

Игроков «Крыльев Советов» Башкирова и Тигиева ждет финансовое наказание

Одного из футболистов поймали пьяным за рулем, а второго подозревали в употреблении запрещенных веществ
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
В скором времени Евгений Башкиров предстанет перед судомВ скором времени Евгений Башкиров предстанет перед судомФото: Скриншот с видео
Изменить размер текста:

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» определился с наказанием для полузащитника Евгения Башкирова и защитника Георгия Тигиева. Напомним, недавно обоих футболистов поймали на езде в состоянии опьянения.

Медицинское освидетельствование выявило у Евгения Башкирова алкогольное опьянение, а вот в крови Георгия Тигиева, которого заподозрили в употреблении наркотиков, никаких запрещенных веществ не нашли.

Несмотря на это клуб решил наказать обоих игроков. По словам директора по развитию «Крыльев» Советов» Александра Шикунова, футболистов ждет только финансовое наказание, пишет «Спорт-Экспресс».

В следующую среду, 31 октября, в мировом суде Самары состоится рассмотрение дела об административном правонарушении Евгения Башкирова. Отметим, что в последнем матче «Крыльев» против «Урала» полузащитник выходил на поле, а вот Георгий Тигиев в заявку не попал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Башкирова оштрафуют, а Тигиев чист: в крови защитника "Крыльев Советов" не нашли ни наркотики, ни алкоголь

Футболисты попались инспекторам ДПС за рулем, Башкиров был пьян, а вот насчет Тигиева мнения разошлись (подробности)

Один пьян, второй под кайфом и оба за рулем: в Самаре задержали футболистов Тигиева и Башкирова

«Подвиг» Кокорина и Мамаева попытались повторить игроки ФК «Крылья Советов». Башкиров пьяным катался по городу, а в крови Тигиева нашли наркотик (подробности)

«Вел себя достойно и в конфликт не лез»: игрок ФК «Крылья Советов» Евгений Башкиров попался пьяным за рулем арендованного авто

Норма алкоголя в крови игрока была превышена втрое, машину он взял напрокат в каршеринге (подробности)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Без нас никто и ничто»: в Самаре отметили день рождению войск связи
Украли миллионы из банкоматов Новокуйбышевска: в деле саратовских воров, сидящих в московском СИЗО, появилось еще два эпизода
Руководителей самарской фирмы уличили в коммерческом подкупе
В Жигулевске убийца несколько месяцев совращал 15-летних детей в своей квартире
Самарский «Газбанк» выплатит увольняемым сотрудникам 122,6 млн рублей
В хоккейную «Ладу» вернулся нападающий Семен Валуйский
В Самарской области пройдет масштабный экологический форум "Хранители природы"
В Самаре сельчанин домогался до женщины в строительном вагончике
"Мечтаю, чтобы люди были добрее!" Поступила первая заявка на конкурс "Мисс самарская полиция-2018"
В Самаре мужчина трубой забил до смерти спящего в вагоне иностранца
В Самаре руководитель фирмы пытался подкупить полицейского 30 тысячами рублей
Арестованный за взятку экс-начальник новокуйбышевской ИК-3 останется в СИЗО до ноября
Средняя зарплата в Самарской области составила 33,2 тысячи рублей
В Самаре выступит единственный в мире дрессировщик без ног
Флирт не удался: сызранке не понравился взгляд попутчика в электричке и она вызвала полицию
Мужчину, который сжег своих детей в Самарской области, могут отправить в тюрьму на всю жизнь
Жители Самары стали участниками настоящего местного OсtoberBeerFestival уже в пятый раз.