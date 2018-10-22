Игроков «Крыльев Советов» Башкирова и Тигиева ждет финансовое наказание

СЕГОДНЯ 15:57 2018-10-22T15:57:13+03:00

В скором времени Евгений Башкиров предстанет перед судом Фото: Скриншот с видео

Одного из футболистов поймали пьяным за рулем, а второго подозревали в употреблении запрещенных веществ

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Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» определился с наказанием для полузащитника Евгения Башкирова и защитника Георгия Тигиева. Напомним, недавно обоих футболистов поймали на езде в состоянии опьянения.

Медицинское освидетельствование выявило у Евгения Башкирова алкогольное опьянение, а вот в крови Георгия Тигиева, которого заподозрили в употреблении наркотиков, никаких запрещенных веществ не нашли.

Несмотря на это клуб решил наказать обоих игроков. По словам директора по развитию «Крыльев» Советов» Александра Шикунова, футболистов ждет только финансовое наказание, пишет «Спорт-Экспресс».

В следующую среду, 31 октября, в мировом суде Самары состоится рассмотрение дела об административном правонарушении Евгения Башкирова. Отметим, что в последнем матче «Крыльев» против «Урала» полузащитник выходил на поле, а вот Георгий Тигиев в заявку не попал.

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