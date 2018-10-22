2018-10-22T16:05:55+03:00
Общество

В Самарской области пройдет масштабный экологический форум "Хранители природы"

Боле 400 участников и экспертов обсудят экологические проблемы во всех сферах жизни
Вера ЦЫГАНКОВА
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Участники узнают о влиянии на жизнь региона экологических проблем, а также о деятельности государственных органов, бизнеса и тысяч волонтеров, направленной на их решениеУчастники узнают о влиянии на жизнь региона экологических проблем, а также о деятельности государственных органов, бизнеса и тысяч волонтеров, направленной на их решение
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С 28 по 30 октября в Самарской области на территории загородного комплекса "Циолковский" состоится самое масштабное эко-событие форум "Хранители природы".

На фоне красивейшей природы самарского края и целебного соснового леса встретятся более 400 участников, представители профильных министерств и департаментов региона, крупных предприятий Самарской области и ведущие эксперты страны в сфере экологии.

В форуме примут участие молодые люди от 18 до 35 лет. В течение трех дней в рамках форума будут обсуждаться экологические задачи, которые стоят перед современным обществом, а также самые экологические способы их решения.

Участники узнают о влиянии на жизнь региона экологических проблем, а также о деятельности государственных органов, бизнеса и тысяч волонтеров, направленной на их решение.

- Экология - это не только сохранение и бережное отношение к природным ресурсам, это отношение к себе, и экология общения, - отмечают организаторы форума "Хранители природы".

Поэтому в программе мероприятий запланированы не только теория и практика по лесовосстановлению, по проблемам загрязнения воздуха и воды, но и обсуждение этики коммуникаций и правильного питания.

Каждый участник форума сможет внести свой вклад в решение экологических задач региона, узнать мнение ведущих экспертов о самых актуальных экологических проблемах, вступить в команды единомышленников по решению экологических проблем.

С 2018 проект осуществляется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов РФ. Организатор - Студенческий совет Самарской области.

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