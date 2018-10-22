2018-10-22T16:14:14+03:00
Спорт

В хоккейную «Ладу» вернулся нападающий Семен Валуйский

В составе тольяттинской команды он будет играть под номером 9
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: ХК "Лада"Фото: ХК "Лада"
Изменить размер текста:

В тольяттинский хоккейный клуб «Лада» вернулся 27-летний нападающий Семен Валуйский. С игроком был заключен соответствующий контракт, сообщает пресс-служба «Лады».

Семен Валуйский является воспитанником тольяттинского хоккея. Он отыграл за «Ладу» 6 сезонов – 205 матчей. За это время он успел набрать 54 очка. В этом сезоне хоккеист выступал за «Адмирал» из Владивостока. В составе этой команды он отыграл 10 матчей.

- Надеемся, что в родной команде Семен Валуйский проявит лучшие качества и будет радовать своей игрой тольяттинских болельщиков, - поделился спортивный директор «Лады» Владимир Кречин.

Отметим, что за тольяттинский клуб Семен Валуйский будет выступать под номером 9.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Без нас никто и ничто»: в Самаре отметили день рождению войск связи
Украли миллионы из банкоматов Новокуйбышевска: в деле саратовских воров, сидящих в московском СИЗО, появилось еще два эпизода
Руководителей самарской фирмы уличили в коммерческом подкупе
В Жигулевске убийца несколько месяцев совращал 15-летних детей в своей квартире
Самарский «Газбанк» выплатит увольняемым сотрудникам 122,6 млн рублей
В Самарской области пройдет масштабный экологический форум "Хранители природы"
Игроков «Крыльев Советов» Башкирова и Тигиева ждет финансовое наказание
В Самаре сельчанин домогался до женщины в строительном вагончике
"Мечтаю, чтобы люди были добрее!" Поступила первая заявка на конкурс "Мисс самарская полиция-2018"
В Самаре мужчина трубой забил до смерти спящего в вагоне иностранца
В Самаре руководитель фирмы пытался подкупить полицейского 30 тысячами рублей
Арестованный за взятку экс-начальник новокуйбышевской ИК-3 останется в СИЗО до ноября
Средняя зарплата в Самарской области составила 33,2 тысячи рублей
В Самаре выступит единственный в мире дрессировщик без ног
Флирт не удался: сызранке не понравился взгляд попутчика в электричке и она вызвала полицию
Мужчину, который сжег своих детей в Самарской области, могут отправить в тюрьму на всю жизнь
Жители Самары стали участниками настоящего местного OсtoberBeerFestival уже в пятый раз.