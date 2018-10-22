В хоккейную «Ладу» вернулся нападающий Семен Валуйский

СЕГОДНЯ 16:14 2018-10-22T16:14:14+03:00

В составе тольяттинской команды он будет играть под номером 9

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В тольяттинский хоккейный клуб «Лада» вернулся 27-летний нападающий Семен Валуйский. С игроком был заключен соответствующий контракт, сообщает пресс-служба «Лады».

Семен Валуйский является воспитанником тольяттинского хоккея. Он отыграл за «Ладу» 6 сезонов – 205 матчей. За это время он успел набрать 54 очка. В этом сезоне хоккеист выступал за «Адмирал» из Владивостока. В составе этой команды он отыграл 10 матчей.

- Надеемся, что в родной команде Семен Валуйский проявит лучшие качества и будет радовать своей игрой тольяттинских болельщиков, - поделился спортивный директор «Лады» Владимир Кречин.

Отметим, что за тольяттинский клуб Семен Валуйский будет выступать под номером 9.