2018-10-22T16:36:57+03:00
Общество

Самарский «Газбанк» выплатит увольняемым сотрудникам 122,6 млн рублей

Еще почти 130 млн рублей пойдут на административно-хозяйственные нужды
Анастасия ФИЛАТОВА
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Банк должен погасить все свои долги до конца этого годаБанк должен погасить все свои долги до конца этого годаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Самарский «Газбанк», который в конце сентября признали банкротом, выплатит долги на общую сумму 258,6 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте конкурсного управляющего банка – Агентства по страхованию вкладов.

По данным ведомства, 129,9 млн рублей будут направлены на административно-хозяйственные расходы: охрана и аренда помещений банка, содержание автомобилей, расходы на бухгалтерское сопровождение. А 122,6 млн рублей планируется потратить на выплаты увольняемым сотрудникам. Погасить все долги обанкротившаяся кредитная организация должна до конца 2018 года.

Напомним, что в июле этого года у «Газбанка» была отозвана лицензия. Из-за этого сотни вкладчиков и людей, которые там получали зарплаты и хранили пенсии, остались без денег. Правда, потом все вкладчики получили страховое возмещение. Причинами такого решения ЦБ назвал то, что банк скрывал реальное финансовое положение и уклонялся от исполнения требований надзора, а также регулярно нарушал требования о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма.

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