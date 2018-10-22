В Жигулевске убийца несколько месяцев совращал 15-летних детей в своей квартире

СЕГОДНЯ 16:37 2018-10-22T17:03:48+03:00

Сейчас уголовное дело находится на стадии расследования Фото: из личного архива

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В городе Жигулевск ранее судимый за убийство и нанесение легких травм другому человеку мужчина попался на еще одном преступлении. Как совсем недавно установили сотрудники полицейского уголовного розыска, 49-летний злоумышленник совращал детей.

- С апреля по май и с июня по август 2018 года он в своей квартире дома на улице Пролетарской в Жигулевске с целью удовлетворения своего сексуального влечения совершал развратные действия в отношении двоих 15-летних жителей Жигулевска, - рассказывает корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.

По версии следствия, физического насилия к подросткам злодей не применял. 17 октября правоохранители возбудили на него уголовное дело по части 3 статьи 135 УК РФ - "Развратные действия". Подозреваемого арестовали, расследование продолжается.