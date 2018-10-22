Руководителей самарской фирмы уличили в коммерческом подкупе

СЕГОДНЯ 16:56 2018-10-22T16:56:15+03:00

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В Самаре в ближайшее время перед судом предстанут генерельный директор компании, занимающейся выполнением электромонтажных работ, и его заместитель, которые обвиняются в коммерческом подкупе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По версии следствия, 23 ноября прошлого года обвиняемые, угрожая физической расправой, потребовали от директора ООО передать им 1,7 млн рублей в виде коммерческого подкупа. Деньги предназначались для беспрепятственного перечисления оплаты за выполненные работы по договору субподряда, заключенному на сумму 4 миллиона 115 тысяч рублей. Через несколько дней директор ООО, действуя в рамках оперативного экперимента, передал обвиняемым 880 тысяч рублей и муляж в виде 565 тысяч рублей. Сразу после этого они были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

В настоящее время расследование уголовного дела в отношении гендиректора фирмы и его заместителя завершено. Следователи направили его на рассмотрение в федеральный суд Куйбышевского района Самары. Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УФСБ по Самарской области.