2018-10-22T17:12:03+03:00
Происшествия

Украли миллионы из банкоматов Новокуйбышевска: в деле саратовских воров, сидящих в московском СИЗО, появилось еще два эпизода

Правоохранители установили, что задержанные за кражу мужчины, совершили в Самарской области целую серию преступлений
Михаил ГОРЮНОВ
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Расследование преступления продолжаетсяРасследование преступления продолжается
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В СИЗО № 1 в Москве сейчас содержатся два жителя города Саратов, одному из которых 29 лет, а другому 32 года. Они попались за совершение имущественных преступлений. Наследили в том числе и в Самарской области - украли 1 миллион 800 тысяч рублей из банкомата в ТД "Союзный" в Новокуйбышевске. Как установили правоохранители, в этом городе эпизодов было еще несколько.

- В период с 18 по 19 сентября они похитили из банкомата в магазине "АТМ-Союзный-3" на улице 50 лет НПЗ 1 миллион 400 тысяч рублей. В эти же временные рамки злоумышленники из банкомата в ТД "Космос" на улице Свердлова утащили 3 миллиона 600 тысяч рублей, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.

Во всех случаях были возбуждены уголовные дела по статье "Кража". Сейчас они находятся на стадии расследования. В злодеяниях похитителей разбираются оперативники. Говорят, что саратовцы признались в сразу пяти преступлениях, совершенных на территории Новокуйбышевска. Для своих дел они использовали специальную компьютерную программу.

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Сейчас расследование преступления продолжается (подробности)

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