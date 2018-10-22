«Без нас никто и ничто»: в Самаре отметили день рождения войск связи

СЕГОДНЯ 17:36 2018-10-22T17:37:17+03:00

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20 октября в 91-й Келецкой бригаде управления отметили 99-летие войск связи. В честь праздника там прошел традиционный торжественный митинг.

Командующий 2-й гвардейской общевойсковой армией Герой России генерал-майор Рустам Мурадов поздравил связистовФото: Альберт ДЗЕНЬ

- Можно много говорить об этом прекрасном празднике, - поздравил связистов командующий 2-й гвардейской общевойсковой армией Герой России генерал-майор Рустам Мурадов. – Вы знаете, что официальный день рождения войск отмечают 20 октября 1919 года. На самом деле корни идут далеко, когда родился человек и появились первые признаки передачи сигналов управления. Сегодня связь – неотъемлемая часть совместной деятельности.

Командир 91-ой бригады управления Михаил МорозовФото: Альберт ДЗЕНЬ

Во время торжественного построения военнослужащих наградили, в том числе и памятным знаком «За участие в проведении Чемпионата мира по футболу 2018 года в городе Самара 2018». В митинге приняли участие и представители правительства, ветераны, общественные деятели, юнармейцы, а также более 500 военнослужащих.

Военных наградили памятными знаками и медалямиФото: Альберт ДЗЕНЬ

- У вооруженных сил РФ сегодня самое главное событие, - считает командующий 91-ой бригады, подполковник Михаил Морозов. - Войска связи являются специальными войсками, без нас никто и ничто. Связь – это основа боя.

Генерал-майор в отставке Владимир Степук с детства мечтал быть военнымФото: Альберт ДЗЕНЬ

Бывший начальник связи Приволжского военного округа, генерал-майор Владимир Степук с детства мечтал стать военным. Сейчас ему уже 81 год, и о сделанном выборе он не жалеет.

- Я командовал войсками связи Приволжского военного округа, - рассказывает Владимир Степук. – Нравится мне эта специальность. Я пошел в училище связи в Горьком. Без связи нет управления, без управления не будет победы. Очень громкий, осмысленный девиз связистов. Эта отрасль определяющая. В какой-то степени от нее зависит развитие других сфер деятельности государства. В военных войсках связь на первом месте. Я горжусь тем, что я связист, что получил высокое звание. С тех пор, как я окончил училище, а было это 61 год назад, связь изменилась до неузнаваемости. Техника вышла на высочайший уровень. 10-15 лет назад высшим достижением было, что телефон с трубкой стоял. Это престижные войска. Если молодым людям рассказываешь про связистов, идут туда с горящими глазами. Конкурс в училище связи очень большой.

Техника войск связи шагнула далеко впередФото: Альберт ДЗЕНЬ

Митинг завершился выступлением юнармейцев, офицерским собранием и выставкой военной техники.