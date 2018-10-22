Видео: в Сызрани полиция задержала 16-летнего гонщика

СЕГОДНЯ 17:42 2018-10-22T17:42:18+03:00

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На видео попал момент задержания 16-летнего гонщика в Сызрани. К сотрудникам ГИБДД обратились активисты "Ночного патруля". Они рассказали о десятке, которая едет по одному из проспектов города и нарушает ПДД.

- Нарушитель проигнорировал требования инспекторов об остановке и попытался скрыться. В итоге парня задержали - он оказался несовершеннолетним, - соообщает ГУ МВД РФ по Самарской области.

Юноша оказался учеником местного сызранского колледжа. Он долго пытался скрыться от преследователеЙ, даже завернул в лес. Но его все равно догнали. Сейчас административное дело будет передано в суд, автомобиль у парня забрали и поставили на спецстоянку.