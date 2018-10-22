Самарские депутаты хотели заставить пьяниц работать, но их не поддержали
Самарские депутаты губдумы хотели внести изменения в закон, предусмтривающий наказание за пьянство. Сейчас тем, кто появляется в общественных местах в нетрезвом виде, грозит штраф. Местные законодатели считают, что этого мало: нарушителя нужно заставлять работать на пользу Родине.
- В основу законопроекта легли предложения участников тематического круглого стола, - сообщают в областной думе.
Инициативу самарских народных избранников пока отклонили: как сообщили в Думе, проект не поддержали в Совете законодателей РФ. Но общественная комиссия при комитете по законопорядку губдумы не собирается сдаваться и продолжит работу над документом.