2018-10-23T08:28:48+03:00
Происшествия

В Тольятти «Гранта» самостоятельно укатилась от горящей Toyota

Иномарка выгорела полностью, а отечественная легковушка все-таки тоже пострадала
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: паблик "ТОЛЬЯТТИ"Фото: паблик "ТОЛЬЯТТИ"Фото: vk.com
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В понедельник, 22 октября, в Автозаводском районе Тольятти произошел пожар. Там напротив медсанчасти ВАЗа на улице Заставной загорелся автомобиль Toyota Rav4. Огонь быстро охватил кроссовер и начал перекидываться на припаркованный рядом автомобиль «Лада Гранта». Однако отечественная легковушка хоть и пострадала, но сама смогла себя спасти.

Огонь быстро охватил Фото: vk.com

Огонь быстро охватилФото: vk.com

- Иномарка полностью выгорела, другой машине предстоит долгий ремонт. Хорошо еще на «Гранте» замкнуло провод, и она на стартере своим ходом уехала от пожара. Медленно свалила от горящего авто и уперлась в Зил, - рассказали очевидцы.

"Гранта" пострадала от огня Фото: vk.com

"Гранта" пострадала от огняФото: vk.com

По данным ГУ МЧС по Самарской области, вызов на пульт дежурного поступил в 16:24. На место происшествия выезжали 8 пожарных и 3 единицы техники. Локализовать возгорание им удалось в 16:31, а полностью его потушить в 16:32. В настоящее время причина пожара и ущерб от него устанавливаются.

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