2018-10-23T08:43:01+03:00
Происшествия

В Самаре около педуниверситета сошел с рельсов трамвай

Из-за ЧП движение трамваев оказалось полностью парализовано
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Андрей МакрушинФото: Андрей МакрушинФото: vk.com
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Утром во вторник, 23 октября, на улице Антонова-Овсеенко в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. Там в районе Самарского государственного социально-педагогического университета сошел с рельсов трамвай № 13, который двигался в сторону Постникова оврага.

По словам очевидцев, которые опубликовали фото ЧП в соцсетях, у вагона развалилось колесо. По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. Из-за произошедшего движение трамваев оказалось полностью парализовано. Пассажирам приходится пересаживаться на другой общественный транспорт, чтобы успеть на работу. В настоящее время на месте происшествия работают специалисты трамвайно-троллейбусного управления.

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