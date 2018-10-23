Певица Анита Цой из-за госпитализации перенесла концерт в Самаре

СЕГОДНЯ 09:06 2018-10-23T09:08:33+03:00

Попасть на выступление артистки самарские поклонники смогут только в следующем году

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Концерт певицы Аниты Цой в рамках юбилейного тура «10|20», который должен был пройти в Самаре в КРЦ «Звезда» в среду, 24 октября, перенесли. Причина – артистке понадобилась срочная госпитализация в больницу.

— К сожалению, концерты в Уфе, Набережных Челнах, в Самаре и Казани переносятся. Я прошу прощения. Попала в больницу, меня госпитализировали, — сообщила Анита Цой в своем Instagram.

Согласно информации, размещенной на сайте KoncertSamara.ru, выступление певицы в Самаре переносится на следующий год. Поклонники Аниты Цой смогут попасть на ее концерт 28 февраля. Отмечается, что все ранее купленные билеты будут действительны.