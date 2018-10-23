2018-10-23T09:22:51+03:00
Происшествия

В гараже у тольяттинского пенсионера нашли пистолет Макарова и более 250 патронов

За хранение оружия и боеприпасов мужчине грозит до 4 лет лишения свободы
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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На днях в Тольятти полицейские нашли в гаражном боксе на улице Комсомольской предметы, похожие на боеприпасы и оружие. Помещение, где их обнаружили, принадлежит 72-летнему ранее не судимому местному жителю.

Экспертиза показала, что пенсионер хранил у себя в гараже пистолет Макарова и 253 патрона калибра 9 мм. Все это оказалось пригодным для стрельбы. По словам мужчины, оружие и боеприпасы он приобрел около 10 лет назад у незнакомца и с тех пор хранил у себя в гараже.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, в отношении пенсионера было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет и штраф до 80 тысяч рублей.

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