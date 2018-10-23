В Самару привезут десницу святителя Спиридона Тримифунтского

СЕГОДНЯ 09:43 2018-10-23T09:43:30+03:00

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В среду, 24 октября, в Самару привезут десницу (правую руку) святителя Спиридона Тримифунтского. Мощи чудотворца будут находиться в храме в честь преподобного Сергия Радонежского до 7 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Самарской митрополии.

На протяжении этих двух недель каждый день в 9 часов утра в храме будет проходить молебен. Верующих будут ждать по адресу: улица Черемшанская, 244а.

Отметим, что к святителю Спиридону чаще всего обращаются, когда есть проблемы с делами на работе или деньгами. Также он помогает с решением жилищный трудностей и других дел. Святитель Спиридон почитается наравне со святым Николаем Чудотворцем.