Молодые специалисты Куйбышевского НПЗ победили в престижном научно-техническом соревновании
Лучшие проекты в 17 секциях определяло авторитетное жюри: ведущие специалисты и руководители профильных департаментов и управлений, топ-менеджмент компании «Роснефть». Им пришлось выбирать из 297 проектов, уже победивших на кустовых конференциях.
Честь Куйбышевского НПЗ защищали четверо молодых специалистов. Двое из них стали победителями. Руслан Якупов в секции «Экология, промышленная безопасность и охрана труда» получил номинацию «Прорывная идея». Жюри высоко оценило его разработку новой системы тушения пожара электромагнитным полем.
- Сейчас разработка проекта находится на стадии экспериментов – пробуем в СамГТУ, где я учусь в аспирантуре, разные частоты, разную силу тока, - рассказал оператор товарный АО «КНПЗ» Руслан Якупов. – Приятно, что жюри отметило мою идею – хороших работ в секции было очень много.
Инженер по организации труда отдела организации труда и мотивации персонала Ярослав Крайденков покорил секцию «Труд, юриспруденция, персонал» - разработка программы, позволяющей ускорить процесс оценки должностей при формировании структуры грейдов, получила бронзовую награду НТК. Программа уже внедрена и работает на предприятии.