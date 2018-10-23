2018-10-23T09:44:09+03:00
Общество

Молодые специалисты Куйбышевского НПЗ победили в престижном научно-техническом соревновании

На XIII Межрегиональной НТК компании «Роснефть» свои проекты представила молодежь из 73 «дочек» Компании.
Елена СБОРНОВА
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Честь Куйбышевского НПЗ защищали четверо молодых специалистов.Честь Куйбышевского НПЗ защищали четверо молодых специалистов.
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Лучшие проекты в 17 секциях определяло авторитетное жюри: ведущие специалисты и руководители профильных департаментов и управлений, топ-менеджмент компании «Роснефть». Им пришлось выбирать из 297 проектов, уже победивших на кустовых конференциях.

Честь Куйбышевского НПЗ защищали четверо молодых специалистов. Двое из них стали победителями. Руслан Якупов в секции «Экология, промышленная безопасность и охрана труда» получил номинацию «Прорывная идея». Жюри высоко оценило его разработку новой системы тушения пожара электромагнитным полем.

- Сейчас разработка проекта находится на стадии экспериментов – пробуем в СамГТУ, где я учусь в аспирантуре, разные частоты, разную силу тока, - рассказал оператор товарный АО «КНПЗ» Руслан Якупов. – Приятно, что жюри отметило мою идею – хороших работ в секции было очень много.

Инженер по организации труда отдела организации труда и мотивации персонала Ярослав Крайденков покорил секцию «Труд, юриспруденция, персонал» - разработка программы, позволяющей ускорить процесс оценки должностей при формировании структуры грейдов, получила бронзовую награду НТК. Программа уже внедрена и работает на предприятии.

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