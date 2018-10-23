В Самарской области до конца 2019 года появятся 15 новых детских садов

СЕГОДНЯ 10:13 2018-10-23T10:13:47+03:00

Они будут рассчитаны на 5 тысяч мест

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В Самарской области до конца 2019 года планируется ввести в эксплуатацию 15 новых детских садов, рассчитанных на 5 тысяч детей, в том числе на 2 тысячи детей в возрасте до 3 лет. Об этом стало известно в ходе совещания главы региона Дмитрия Азарова с сотрудниками министерства образования и науки.

По словам чиновников, несмотря на то, что в Самаре и области практически каждый год открываются новые дошкольные учреждения, все равно наблюдается нехватка мест. В связи с этим губернатор предложил в качестве одного из вариантов решения проблемы создание частных детских садов.

- Мы когда-то этот проект масштабно реализовали в Самаре. Его потом тиражировали по всей стране, — отметил Дмитрий Азаров.

Глава региона поручил минобрнауки подготовить информацию о мерах поддержки частных детских садов и о том, сколько детей их сейчас посещают. Кроме того, он предложил рассмотреть возможность размещения групп дошкольников в проектах новых школ.

Что касается школ, в которых тоже наблюдается нехватка мест, то в данных случаях проблему предлагается решить путем строительства новых зданий и пристроев к уже существующим.